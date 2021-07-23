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أمانة العاصمة المقدسة: انسيابية الحركة المرورية بطريق علي بن أبي طالب بمكة

أمانة العاصمة المقدسة: انسيابية الحركة المرورية بطريق علي بن أبي طالب بمكة
http://almnatiq.net/?p=1006774
المناطق - واس:

شهد طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – (الدائري الرابع) بمكة المكرمة مساء أمس, انسيابية في حركة مرور المركبات وانتظام عملية السير وسط تواجد رجال المرور والجهات الأمنية؛ لتأمين رحلات حجاج بيت الله الحرام وتسهيل مغادرتهم البقاع المقدسة، في ظل انتشار الخدمات المرورية وتوفر المرافق البلدية.

ويهدف إنشاء طريق علي بن أبي طالب إلى تخفيف الازدحام بالعاصمة المقدسة وتحقيق الانسيابية المرورية بالشوارع وتسهيل حركة مرور المركبات لأهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام وتنظيم عملية الدخول والخروج من المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى التحكم في التدفقات المرورية التي تتجه إلى المسجد الحرام.

وشرعت وكالة للتشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة بتنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة المكرمة ببعضها البعض، حيث ينسجم الطريق مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، ويتكامل مع شبكة الطرق ويراعي أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً ويوفر سرعات وسعات مرورية عالية ويؤمن سهولة كبيرة في التنقل.

ويبلغ طول طريق علي بن أبي طالب ٦٥ كم وعرضه الإجمالي ٢٠٠م، حيث جرى إنجازه بكمية أسفلت بلغت ٢٨٥ ألف م٣ وبعد تنفيذ أعمال القطع الصخري التي تجاوزت ٧٠ مليون م٣، وتنفيذ حواجز خرسانية بطول ٢١٢ ألف م، وأعمال خرسانية للجسور بلغت ٦٣ ألف م٣، كما تضمنت الأعمال الخدمية بالطريق رفع جاهزيته خلال الموسم من خلال تهيئة شبكة الإنارة المكونة من ٢٠٠٠ برج وعامود إنارة و٣٥٠٠ كشاف إنارة و٦٤ لوحة.

ويتكون الطريق من ١٢ تقاطعاً على النحو التالي: ( طريق الملك فيصل محور مكة الطائف السيل – محور مكة الطائف الهدا طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز – إبراهيم الخليل – بطحاء قريش – محور مكة الليث – إسكان الملك فهد – محور مكة جدة السريع طريق الأمير محمد بن سلمان – محور مكة جدة القديم – محور مكة المدينة المنورة – جبل ثور ).

وأسهم تنفيذ الطريق من الناحية المرورية في خدمة أهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام الراغبين في التوجه الى المدينة المنورة – جدة – الطائف – الليث والعديد من الاتجاهات الأخرى دون الحاجة إلى استخدام الطرق الداخلية.

وتحرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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