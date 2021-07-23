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المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية والفنية لحج 1442

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المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية والفنية لحج 1442

المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية والفنية لحج 1442
http://almnatiq.net/?p=1006786
المناطق - واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية والفنية في توفير وإدارة إمدادات المياه لموسم حج هذا العام 1442هـ، كما رفعت التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بهذه المناسبة.
وأوضحت أنها نفذت خطتها لموسم الحج بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، التي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق الخطة المرسومة، مبينة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الكفاءة التشغيلية اللازمة.
وبلغت كمية المياه التي جرى ضخها خلال الموسم من 1 إلى 13 ذي الحجة (7.5) ملايين متر مكعب، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكي، حيث جاء ذلك بالتنسيق الاستباقي والمستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية والفنية بما حقق أفضل معايير الأداء.
وأضافت الشركة أن آلية تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ولم تسجل معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وُزعت على الشبكات العامة ودورات المياه والشبكات المخصصة لأجهزة تكييف الخيام بمشعر منى، إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.

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