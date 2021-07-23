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فيديو.. تعرف على مزايا هواتف آيفون الجديدة مع نظام “iOS” الجديد

فيديو.. تعرف على مزايا هواتف آيفون الجديدة مع نظام “iOS” الجديد
http://almnatiq.net/?p=1006790
المناطق - وكالات:

أعلنت شركة آبل عن ثلاث مزايا جديدة ستحظى بها هواتف “الآيفون”، ضمن مميزات أخرى سيُزود بها نظام “iOS” الجديد.

وأوضحت الشركة أن هذه المزايا ستجعل الهاتف عملياً بشكل أكبر، لافتة إلى أن هذه المزايا جارٍ اختبارها مع النسخ التجريبية من نظام “iOS 15” .

ومنحت آبل هاتفها ميزة تدعى “Notifications Summary”، للتخلص من مشكلة ظهور الإشعارات المتكررة، إذ تعمل هذه الميزة على جمع الإشعارات الواردة إلى هاتف المستخدم لعرضها في ملف واحد وفي فترات زمنية يحددها هو بنفسه.

ولفتت إلى أن هذه الميزة ستجعل صاحب الهاتف يركز في العمل بشكل أكبر، دون تشتيت بسبب الإشعارات المتكررة التي ترد إليه.

أما الميزة الثانية التي كشفتها الشركة، فكانت ميزة “Voice Isolation”، وهي تحسن من جودة الصوت في المكالمات، من خلال عزل الضوضاء الخارجية في سماعات البلوتوث اللاسلكية الحديثة أثناء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

وبينت آبل أن هذه الميزة تُمكن الهاتف من التعرف على الأصوات المحيطة والضوضاء الخارجية أثناء إجراء المكالمات، وعزل هذه الأصوات ليصل صوت المتصل بوضوح أثناء إجراء المكالمة.

كما كشفت عن الميزة الثالثة والمتمثلة في خاصية Wide Spectrum، التي تعمل على تجميع الأصوات المحيطة بالمستخدم أثناء المكالمات لتوصلها بوضوح لمتلقي المكالمة، فمثلا إذا كان المتصل يستمع إلى أغنية معينة على سبيل المثال وأراد إسماعها لمتلقي المكالمة فسيتمكن الأخير من سماعها بوضوح بفضل هذه الميزة.

وفقاً لـ”روسيا اليوم”

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