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إغلاق 15 منشأة تجارية و10 مسالخ عشوائية بمكة المكرمة

إغلاق 15 منشأة تجارية و10 مسالخ عشوائية بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1006794
المناطق - مكة المكرمة:

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية- 15 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية.
وأشارت البلدية إلى تنفيذ 300 جولة رقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة أسفر عنها ضبط وإغلاق 10 مسالخ عشوائية تفتقر للاشتراطات الصحية، مؤكدةً مكافحة ظاهرة الذبح خارج المسالخ لما لها من أضرار بالغة على الصحة العامة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
من جانبٍ آخر كثفت بلدية الشوقية الفرعية جولاتها الرقابية على مطابخ الولائم ضمن نطاقها الإشرافي، حيث رصدت الفرق الرقابية 3 مطابخ مخالفة لم تلتزم بالإجراءات الصحية واتُّخذت بشأنها الإجراءات النظامية حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة استمرار الحملات التصحيحية على المسالخ والمطاعم ومطابخ الإعاشة وأماكن تقديم الخدمات الغذائية المختلفة واتخاذ جميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الغذاء المقدم والمحافظة على الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة.

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