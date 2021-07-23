كيف تختارين اسم غير اعتيادي لطفلك؟

المناطق - وكالات:

فور إعلان حملك للعائلة والأصدقاء، أول سؤال يطرحونه عليك هو الإسم الذي تنوين إطلاقه على المولود، سواء أكان ولد أو بنت.

طرق تسهل عليك المهمة!

ضعي عنوانا عريضا: أول ما يجدر بك القيام به لتقليص خياراتك هو وضع عنوان عريض للإسم الذي ترغبين في اختياره. يمكن لهذا العنوان أن يشمل التالي على سبيل المثال لا الحصر:

أريد إسما عربيا

أريد إسما أجنبيا

أريد إسما من القرآن الكريم

أريد أحد أسماء المشاهير

أريد إسما تاريخيا

بهذه الطريقة تكونين قد سهلت على نفسك عملية الإختيار.

اختاري إسما مميزا، لكن ضمن الحدود: من الجميل أن يتميّز طفلك بإسمه، فيعلق إسمه بذهن كل من يقابله. لكن انتبهي من أن تصعب كتابة أو لفظ الإسم الذي تختارينه، إذ إنّ طفلك هو من سيعيش مع صعوبة تهجئة إسمه للغير طوال حياته.



اعرضي الاسم على العائلة والأصحاب: ليس فقط بداعي الحصول على رأيهم بالإسم، بل لتختبري أيضا وقع هذا الإسم على الغير. فردة فعل هؤلاء الأشخاص ستكون مشابهة لردة فعل كل من سيقابل طفلك ويسأله عن اسمه.



اختاري إسما يتماشى مع كل الأعمار: سبحان الله، هناك بعض الأسماء التي نسمعها فنتخيل شيخا مسنا، وأخرى نسمعها فيخطر في ببالنا فورا طفلا صغيرا ناعما. في هذا الإطار، تذكري أنّ طفلك سيحمل اسمه طوال عمره. لذلك، من المهم أن تختاري إسما يناسب جميع الأعمار.