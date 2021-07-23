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صور.. لحظة دخول الوفد السعودي لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو

صور.. لحظة دخول الوفد السعودي لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو
http://almnatiq.net/?p=1006803
المناطق - الرياض:

رفع لاعب منتخب التجديف الوطني حسين علي رضا وأسرع لاعبة سعودية ياسمين الدباغ العلم السعودي في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل لخوض دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو كل من: المنتخب الوطني الأولمبي (لكرة القدم)، ويوسف بوعريش في (السباحة)، وعلي الخضراوي (لكرة الطاولة).

وتأهل حسين علي رضا، في (التجديف)، وسعيد المطيري في (الرماية)، وطارق حامدي في لعبة (الكاراتيه)، وسليمان حماد في (الجودو)، ومحمود آل حميد في لعبة (رفع الأثقال)، وياسمين الدباغ في (ألعاب القوى)، والعداء مازن الياسين في (منافسات السباق)، وسراج آل سليم في (رفع الأثقال).

ويُقام اليوم (الجمعة) حفل افتتاح النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 ـ التي تستضيفها دولة اليابان؛ حيث بدأ بالوقوف دقيقة صمت؛ احترامًا لكل من رحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

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