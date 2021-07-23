احدث الأخبار

عسير تلتحف الضباب وتسجل انخفاضاً في درجات الحرارة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة stc يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تبثّ أكثر من 1440000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 صور.. لحظة دخول الوفد السعودي لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 كيف تختارين اسم غير اعتيادي لطفلك؟
أبرز المواد
 إغلاق 15 منشأة تجارية و10 مسالخ عشوائية بمكة المكرمة
أبرز المواد
 فيديو.. تعرف على مزايا هواتف آيفون الجديدة مع نظام “iOS” الجديد
أبرز المواد
 المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية والفنية لحج 1442
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل 11 وفاة و1247 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 فيديو.. خطيبا الحرمين يُوصيان بتقوى الله والمداومة على العمل الصالح
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة: انسيابية الحركة المرورية بطريق علي بن أبي طالب بمكة
أبرز المواد
عسير تلتحف الضباب وتسجل انخفاضاً في درجات الحرارة

عسير تلتحف الضباب وتسجل انخفاضاً في درجات الحرارة

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أبرز المواد
رئيس مجلس إدارة stc يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

رئيس مجلس إدارة stc يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تبثّ أكثر من 1440000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

الشؤون الإسلامية تبثّ أكثر من 1440000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

أبرز المواد

عسير تلتحف الضباب وتسجل انخفاضاً في درجات الحرارة

عسير تلتحف الضباب وتسجل انخفاضاً في درجات الحرارة
http://almnatiq.net/?p=1006817
المناطق_واس

في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة خلال فصل الصيف، سجلت منطقة عسير انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة تراوحت ما بين 11 إلى 25 درجة مئوية على مدار اليوم، مع ظهور تشكيلات من السحب الركامية، وتكوّن الضباب الكثيف الذي حدّ من الرؤية الأفقية على المرتفعات الجنوبية.
وتلك الظواهر الطبيعية ليست بجديدة على عسير، بل اعتادت على تكوّن تلك الظواهر الطبيعية في كل عام، فمع حلول فصل الصيف، تتزين سماؤها بتشكيلات السحب، وتلتحف جبالها الضباب، حتى أصبحت وجهة رئيسة ومقصداً للمتنزهين وهواة التصوير القادمين من أنحاء المملكة للاستمتاع بطبيعتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المعتدلة .
وأدّت تشكيلات السحب التي تطفو كل يوم من مرتفعات عسير إلى تدني درجات الحرارة وهطول الأمطار بشكل متواصل يصاحبها تساقط البرد ، مما رسم البهجة والسرور على محيا المصطاف والزائر.
وتشهد عسير خلال فصل الصيف توافد المصطافين القادمين من داخل المملكة وخارجها ، كما تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الأجواء الماطرة على منطقة عسير لمدة خمسة أيام قادمة، حيث تعدّ نهاية شهر يوليو الحالي بداية موسم الأمطار الصيفية التي تتميز بها منطقة عسير.
و عكست عدسة “واس” في جولتها على مدينة أبها وضواحيها الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة والأجواء الممتعة، والتوافد الكثيف على الأماكن السياحية والمتنزهات.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
رئيس مجلس إدارة stc يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

رئيس مجلس إدارة stc يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام
الشؤون الإسلامية تبثّ أكثر من 1440000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

الشؤون الإسلامية تبثّ أكثر من 1440000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*