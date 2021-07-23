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أمير منطقة المدينة المنورة يُهنئ سمو وزير الداخلية بنجاح موسم الحج

أمير منطقة المدينة المنورة يُهنئ سمو وزير الداخلية بنجاح موسم الحج

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أمير منطقة المدينة المنورة يُهنئ سمو وزير الداخلية بنجاح موسم الحج

أمير منطقة المدينة المنورة يُهنئ سمو وزير الداخلية بنجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1006820
المناطق_واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.
وقال سموه في برقية بعثها لسمو وزير الداخلية :” يطيب لي أن أهنئ سموكم بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ، بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – والتي تهدف إلى توفير كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتسنى لهم أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة”.
وسأل المولى – عز وجل – أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .
كما هنأ سموه، معالي وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

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