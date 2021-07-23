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الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج الدعوي “حج بسلام وآمان2”

الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج الدعوي “حج بسلام وآمان2”
http://almnatiq.net/?p=1006825
المناطق_واس

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أمس, البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان: “حج بسلام وأمان 2”.
وتناولت المحاضرة خدمة الحجاج والمعتمرين التي تُعد من أسمى الخدمات التي يعتز بها قادة المملكة وشعبها الكريم وتعمل على بذل جميع الجهود لضمان تغطية احتياجات الحجاج وتقديم التسهيلات لهم.
وجاء البرنامج ضمن خطة الوزارة الدعوية والإرشادية لحج 1442هـ، بهدف توعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.
وتنوعت موضوعات البرنامج عن بيان أحكام عشر ذي الحجة، وأحكام الإحرام ومحظوراته، والهدي والأضاحي، وبيان معالم التوحيد، وأحكام أيام التشريق، وشرح الأنساك الثلاثة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير في الحج، وبيان فضائل يوم عرفة، ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن.

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