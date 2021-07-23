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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء : حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح حج هذا العام

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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء : حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح حج هذا العام

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء : حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1006827
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نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود العظيمة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح حج هذا العام 1442 هـ في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة في موسم حج هذا العام، حيث تكللت هذه الجهود – ولله الحمد – بإقامة شعيرة الحج في ظروف آمنة وصحية، مما يستدعي شكر الله تعالى ثم شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
سائلين الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجزي خيرًا جميع القطاعات الحكومية التي شاركت في إنجاح خطة حج هذا العام.

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