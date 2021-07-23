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منها تخلص الجسم من السموم.. فوائد مذهلة لثمار الـ«جريب فروت»

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http://almnatiq.net/?p=1006828
المناطق_ الرياض

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن تناول ثمار الجريب فروت صباحاً له فوائد عظيمة تعود على الصحة بالنفع، فضلاً عن المساعدة في إنقاص الوزن.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن تناول الثمرة الحمضية في الصباح يساعد على الاستيقاظ بسرعة، كما أنه يدعم الجسم في إنتاج هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة والمسؤول عن بداية اليوم بحالة مزاجية جيدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت دراسة من مجلة “ميتابوليزم” على أن تناول نصف ثمرة الجريب فروت قبل الوجبة بنصف ساعة يساعد على خفض نسبة الدهون في البطن والكوليسترول بشكل مستدام.

وعللت الدراسة ذلك بأن البكتين الليفي غير القابل للهضم الموجود في الجريب فروت يعزز الهضم ويسرع الشعور بالشبع والامتلاء عن طريق الانتفاخ في المعدة، وهو ما يساعد على تقليل الكمية المتناولة من الطعام، كما أن المحتوى العالي من البوتاسيوم يساعد على تخلص الجسم من السموم.

وعلى الرغم من هذه الخصائص الإيجابية، يجب توخي الحذر عند تناول الجريب فروت؛ حيث إن بعض مكوناته تضعف من تأثير الأدوية مثل حاصرات بيتا والمضادات الحيوية، الأمر الذي يتطلب مشورة طبية.

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