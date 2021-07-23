أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال سموه: “يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة لمقامكم الكريم على نجاح موسم حج هذا العام، الذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة”.

وأضاف سموه ” إني لأرفع لمقامكم الكريم هذه البرقية لأشيد بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاتكم أيدكم الله، والتي كانت محط أعجاب الجميع، مما مكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بطمأنينةٍ وراحة ولله الحمد، في ظل ما يشهده الحجاج في كل عامٍ من تطورٍ وتحسن في الخدمات المقدمة لهم، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكنوا من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة”.

كما رفع سموه برقية مماثله لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هنأه فيها بنجاح موسم الحج.

ودعا سمو أمير الشرقية المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها.