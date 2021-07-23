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النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
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رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال معاليه في تصريح خاص بهذه المناسبة: إن نجاح موسم الحج لهذا العام يعكس قدرات المملكة وإمكاناتها الهائلة على مواجهة التحديات وتخطي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ويؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة الحجيج وتيسير أدائهم لمناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان.
وعبر المعجب عن خالص شكره للحكومة الرشيدة – أيدها الله -، لدعمها غير المحدود للنيابة العامة ومنسوبيها ولجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم حج هذا العام.
وسأل معاليه المولى عز وجل، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يحفظ وطننا المبارك في ظل قيادته الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويردهم إلى أهلهم وذويهم فرحين آمنين مستبشرين.

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