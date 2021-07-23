مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 69 أضحية بمحافظة المهرة

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 69 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة، استفاد منها 414 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجا في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.