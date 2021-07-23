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وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الأوروغواي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الأوروغواي
http://almnatiq.net/?p=1006858
المناطق_واس

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوناسو.
وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

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