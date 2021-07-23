وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الأوروغواي

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أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوناسو.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.