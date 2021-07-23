مسالخ تبوك تستقبل أكثر من 5700 أضحية خلال أيام عيد الأضحى

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استقبلت مسالخ مدينة تبوك، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 5712 أضحية , تنوعت ما بين 5593 أضحية من الضأن و119 من الإبل والأبقار.

وبينت الأمانة أنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية، حيث خصصت عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ ، والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي, بالإضافة إلى الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين .

وأكدت الأمانة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة , والتشديد على تطبيق الاحترازات الوقائية وتطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة العاملين والمستفيدين من هذه الخدمة في مسالخ المنطقة، وذلك بتطبيق التباعد والالتزام بالإجراءات كتشديد على وضع الكمامة، والتأكد من تطبيق” توكلنا”.