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“لؤلؤة البحر الأحمر” الوجهة الأمثل بكورنيشها المختلف وهدير أمواجها

“لؤلؤة البحر الأحمر” الوجهة الأمثل بكورنيشها المختلف وهدير أمواجها
http://almnatiq.net/?p=1006864
المناطق_واس

تمتاز محافظة ضباء بموقعها الجغرافي الذي يطل على ساحل البحر الأحمر ذي الشواطئ الخلابة والمتنوعة والغنية بالشعب المرجانية والشواطئ الرملية كشاطئ السجدة والمويلح ، والشواطئ الجنوبية منها ، وما يتبعها من القرى الشرقية التي تتميز بأوديتها وجبالها الشاهقة ، حتى أضحت توصف بـ ” لؤلؤة البحر الأحمر ” لجمال طبيعتها البرية والبحرية والتاريخية.
وتأتي واجهتها البحرية التي تربو على مساحة تفوق الـ 190 ألف متر مربع ، أحد أهم أوجه الجذب السياحي فيها ، حيث تتجاوز مسماها كواجهة بحرية تضم متنزهاً عاما إلى إبداع هندسي يضم بين جنباته العديد من المنشآت والمزارات التي تحتضن الفعاليات النوعية في محافظة ضباء على مدار العام ، وكمزار سياحي وترفيهي واقتصادي للمحافظة ، يجاوره هدير البحر بأمواجه الهادئة.
وتضم ضباء مرسى لقوارب النزهة والصيد في الميناء التجاري الذي يحتوي على ساحات خضراء وممشى على امتداده، وتتوج إطلالته المسائية بإضاءات ديكورية ، إضافة إلى شهرتها برياضة الغوص ، التي يفد إليها الغواصون من مختلف المناطق لما تضمه من شواطئ بكر كشاطئ العيانة والغال والبيضة والمعرش وحَر وأبوشِريرة والليانة، وسلمة.

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