“لؤلؤة البحر الأحمر” الوجهة الأمثل بكورنيشها المختلف وهدير أمواجها

المناطق_واس

تمتاز محافظة ضباء بموقعها الجغرافي الذي يطل على ساحل البحر الأحمر ذي الشواطئ الخلابة والمتنوعة والغنية بالشعب المرجانية والشواطئ الرملية كشاطئ السجدة والمويلح ، والشواطئ الجنوبية منها ، وما يتبعها من القرى الشرقية التي تتميز بأوديتها وجبالها الشاهقة ، حتى أضحت توصف بـ ” لؤلؤة البحر الأحمر ” لجمال طبيعتها البرية والبحرية والتاريخية.

وتأتي واجهتها البحرية التي تربو على مساحة تفوق الـ 190 ألف متر مربع ، أحد أهم أوجه الجذب السياحي فيها ، حيث تتجاوز مسماها كواجهة بحرية تضم متنزهاً عاما إلى إبداع هندسي يضم بين جنباته العديد من المنشآت والمزارات التي تحتضن الفعاليات النوعية في محافظة ضباء على مدار العام ، وكمزار سياحي وترفيهي واقتصادي للمحافظة ، يجاوره هدير البحر بأمواجه الهادئة.

وتضم ضباء مرسى لقوارب النزهة والصيد في الميناء التجاري الذي يحتوي على ساحات خضراء وممشى على امتداده، وتتوج إطلالته المسائية بإضاءات ديكورية ، إضافة إلى شهرتها برياضة الغوص ، التي يفد إليها الغواصون من مختلف المناطق لما تضمه من شواطئ بكر كشاطئ العيانة والغال والبيضة والمعرش وحَر وأبوشِريرة والليانة، وسلمة.