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مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=1006867
المناطق_واس

بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، وخدماته الطبية والتغذوية لـ12,084 مستفيداً خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو 2021م.
وجرى فرز 2,637 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 692 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 889 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 439 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 993 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، و تقديم الخدمات العلاجية لـ 525 مستفيدة، فيما حصلت 2,242 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، و استفادت 2,900 مراجعة من أنشطة التوعية و 767 من ركن المشورة.
ويأتي ذلك ضمن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم الذين يعانون من سوء التغذية من الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن.

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