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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو

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مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو
http://almnatiq.net/?p=1006870
المناطق_واس

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة سيئون تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقدم خلال شهر يونيو 2021م، 1,267 خدمة وزعت على 853 مستفيدا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 207 مرضى اشتملت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 646 شخصا.
ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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