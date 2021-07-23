احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو
أبرز المواد
 مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 “لؤلؤة البحر الأحمر” الوجهة الأمثل بكورنيشها المختلف وهدير أمواجها
أبرز المواد
 مسالخ تبوك تستقبل أكثر من 5700 أضحية خلال أيام عيد الأضحى
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الأوروغواي
أبرز المواد
 رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 352 أضحية بمحافظة حضرموت
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 69 أضحية بمحافظة المهرة
أبرز المواد
 منها تخلص الجسم من السموم.. فوائد مذهلة لثمار الـ«جريب فروت»
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز

أبرز المواد
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو

أبرز المواد
مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان
http://almnatiq.net/?p=1006876
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه “.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو
مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*