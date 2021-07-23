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ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

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خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

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ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان
http://almnatiq.net/?p=1006879
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.
وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين “.

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