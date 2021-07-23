احدث الأخبار

شرطة منطقة جازان: ضبط (80) شخصًا في إحدى القرى في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين خلال شهر يونيو
أبرز المواد
 مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات يقدم خدماته لـ 12,084 مستفيداً في اليمن خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 “لؤلؤة البحر الأحمر” الوجهة الأمثل بكورنيشها المختلف وهدير أمواجها
أبرز المواد
 مسالخ تبوك تستقبل أكثر من 5700 أضحية خلال أيام عيد الأضحى
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الأوروغواي
أبرز المواد
 رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 352 أضحية بمحافظة حضرموت
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 69 أضحية بمحافظة المهرة
أبرز المواد
شرطة منطقة جازان: ضبط (80) شخصًا في إحدى القرى في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

شرطة منطقة جازان: ضبط (80) شخصًا في إحدى القرى في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أبرز المواد
ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز

أبرز المواد

شرطة منطقة جازان: ضبط (80) شخصًا في إحدى القرى في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

شرطة منطقة جازان: ضبط (80) شخصًا في إحدى القرى في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=1006882
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقرّرة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.

روابط ذات صلة

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان
وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز

وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق في الحج من نجاح وتميز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*