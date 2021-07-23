منسوبو ومتطوعو الهلال الأحمر بالجوف يعايدوا المرضى المنومين

المناطق_الجوف

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف المكلف الأستاذ نزال بن فرحان السليمان يرافقه بعض منسوبي الفرع وبعض المتطوعين مساء اليوم الجمعة بزيارة معايدة لبعض المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا.

وتأتي هذه الزيارة والتي تم تقديم فيها الورود لبعض المنومين بالمستشفى حرصاً من هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على تفقد حال المرضى وزرع الابتساة على وجوههم بمشاركة فريق التطوع التابع لفرع الهيئة بالمنطقة.

وتجدر الإشارة أن فرع الهيئة بالمنطقة قدم العديد من المبادرات الإجتماعية والتطوعية والتي من من خلالها تمت مشاركة المجتمع بكل أطيافه من خلال العمل الإنساني الذي تتبناه الهيئة وتحرص من خلاله على تعزيز دورها الجوهري في خدمة المواطن والمقيم.