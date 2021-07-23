احدث الأخبار

مقتل وإصابة 7 أشخاص في شجار بالأسلحة النارية بالخفجي
أبرز المواد
 بالأرقام.. الأرصاد تكشف درجة حرارة طقس مصايف المملكة
أبرز المواد
 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 “طوكيو 2020” بدون جماهير
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
أبرز المواد
 “الصحة” : خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة في منشآت القطاع الصحي الخاص
أبرز المواد
 5 نصائح من «الصحة» للوقاية من دوار السفر
أبرز المواد
 استشاري يحذر من «خطأ شائع» لدى مرضى الضغط
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يُهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تعلن نجاح المرحلة الثالثة والأخيرة من خطتها لموسم حج ١٤٤٢هـ
أبرز المواد
 المركز الإعلامي الافتراضي للحج خاطب وسائل الإعلام بـ 5 لغات
أبرز المواد
 منسوبو ومتطوعو الهلال الأحمر بالجوف يعايدوا المرضى المنومين
أبرز المواد
مقتل وإصابة 7 أشخاص في شجار بالأسلحة النارية بالخفجي

مقتل وإصابة 7 أشخاص في شجار بالأسلحة النارية بالخفجي

أبرز المواد
بالأرقام.. الأرصاد تكشف درجة حرارة طقس مصايف المملكة

بالأرقام.. الأرصاد تكشف درجة حرارة طقس مصايف المملكة

أبرز المواد
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 “طوكيو 2020” بدون جماهير

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 “طوكيو 2020” بدون جماهير

أبرز المواد
وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

أبرز المواد

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=1006910
المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.
وقال سموه: “نرفع لمقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، الذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة”.
وأضاف سموه ” نشيد بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها جميع قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهاتكم ـ أيدكم الله ـ ، التي كانت محط إعجاب وإشادة الجميع، في ظل أوضاع صحية صعبة يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ورغم ذلك فقد حقق حج هذا العام ولله الحمد نجاحات كبيرة وارتقاء بالخدمات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة”.
كما رفع سموه برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هنأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام.
ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يرزقهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بالصحة والعافية، وطول العمر وأن يُديم على بلادنا الأمن والنماء والتقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

مقتل وإصابة 7 أشخاص في شجار بالأسلحة النارية بالخفجي

مقتل وإصابة 7 أشخاص في شجار بالأسلحة النارية بالخفجي
بالأرقام.. الأرصاد تكشف درجة حرارة طقس مصايف المملكة

بالأرقام.. الأرصاد تكشف درجة حرارة طقس مصايف المملكة
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 “طوكيو 2020” بدون جماهير

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 “طوكيو 2020” بدون جماهير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*