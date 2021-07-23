نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال سموه: “نرفع لمقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، الذي يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة”.

وأضاف سموه ” نشيد بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها جميع قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهاتكم ـ أيدكم الله ـ ، التي كانت محط إعجاب وإشادة الجميع، في ظل أوضاع صحية صعبة يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ورغم ذلك فقد حقق حج هذا العام ولله الحمد نجاحات كبيرة وارتقاء بالخدمات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة”.

كما رفع سموه برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هنأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يرزقهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بالصحة والعافية، وطول العمر وأن يُديم على بلادنا الأمن والنماء والتقدم والازدهار.