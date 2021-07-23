افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 “طوكيو 2020” بدون جماهير

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افتتح إمبراطور اليابان ناروهيتو مساء اليوم الجمعة دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 على الملعب الأولمبي بالعاصمة طوكيو وسط غياب يحدث لأول مرة للجماهير بداعي الاحترازات من جائحة كورونا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الوفد السعودي للدورة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو البعثة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية نائب رئيس البعثة السعودية، ورئيس الأولمبية الدكتور توماس باخ وعدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية .

وشهد حفل الافتتاح الذي استمر أربع ساعات، العديد من الفقرات الموسيقية ذات الطابع الياباني التقليدي، أعقبه طابور العرض للبعثات المشاركة التي بلغ عددها 205 بعثات بداية باليونان، كونها موطن الألعاب الأولمبية، تم تتابع دخول الدول حسب الأحرف الأبجدية اليابانية.

وشهد طابور العرض ولأول مره حمل لاعب ولاعبة العلم الخاص ببلادهما، حيث حمل راية الوطن لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا وزميلته لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى ياسمين الدباغ .

وعبّر اللاعب حسين علي رضا عن اعتزازه برفع علم المملكة في المحفل الأولمبي بجانب زميلته ياسمين الدباغ، مؤكداً أن ذلك مدعاة للفخر وهو حلم يتمناه أي مواطن سعودي، متمنياً أن يوفق مع زملائه المشاركين بتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية.

فيما أبدت ياسمين الدباغ فخرها كونها أول لاعبة سعودية رفعت علم المملكة في المحفل الأولمبي، مؤكدة أن المشاركة في الأولمبياد حلم كل رياضي، طامحة لتقديم مستوى مشرف يعكس الدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بالمملكة، والمتابعة المستمرة من سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وفي جانب المشاركة السعودية حلّ لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا خامساً في التصفيات الأولية لسباق التجديف للفردي التي جرت صباح اليوم بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

فيما يدشن لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي مشاركته الأولى في دورات الألعاب الأولمبية، والثالثة لكرة الطاولة السعودية؛ بعد أثينا 2004م وبرشلونة 1992م، عند التاسعة من صباح الغد السبت بتوقيت المملكة عندما يواجه التشيكي (لوبيمار جانكاريك) في تصفيات فردي الرجال على صالة (Tokyo Metropolitan gymmnasium) في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الخضراوي قد استعد للدورة بـ4 معسكرات إعدادية منذ إعلان تأهله مطلع العام الماضي، بداية من الأحساء، ثم الدمام، ثم الرياض، قبل أن يختتم معسكراته في ألمانيا تحت إشراف المدرب يوسف ربيع.

ويشارك الرامي سعيد المطيري الذي يحضر في الأولمبياد للمرة الخامسة في التدريب الرسمي لرماة ‘السكيت’ استعدادا لمنافسته المنتظرة بعد غدٍ الأحد.

وفي شأن آخر أدى المنتخب السعودي الأولمبي مساء اليوم تدريبا استرجاعيا للاعبين الذين شاركوا في مواجهة ساحل العاج الافتتاحية، واشتملت على شرح المدير الفني سعد الشهري الأخطاء التي حدثت من اللاعبين في المباراة الماضية.

وسيُجري الأخضر الأولمبي غداً السبت تدريبه النهائي استعداداً لمواجهة ألمانيا بعد غدٍ الأحد في الجولة الثانية من المنافسات ، بمشاركة اللاعب فراس البريكان الذي انضم للأخضر اليوم للمشاركة في الأولمبياد بديلاً عن المصاب تركي العمّار.