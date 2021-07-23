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بالأرقام.. الأرصاد تكشف درجة حرارة طقس مصايف المملكة

بالأرقام.. الأرصاد تكشف درجة حرارة طقس مصايف المملكة
http://almnatiq.net/?p=1006919
المناطق_الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الجمعة، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وشارك المركز، عبر حسابه الرسمي الإلكتروني الموثق من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة أوضح من خلالها بيان درجات الحرارة العظمى بأجواء المصايف لهذا اليوم؛ حيث سجلت السودة أقل درجة حرارة فيما حلت الطائف في مرتبة الأشد حرارة.

وسجلت السودة 16 درجة مئوية والنماص 17 درجة وبللسمر 19 درجة وفي كل من تنومة وبلجرشي والباحة وأبها سجلت 21 درجة، فيما بلغت درجة حرارة الطقس في بللحمر 22 درجة وفي الشفا 24 وفي الهدا 25  درجة، ووصلت الحرارة في الطائف 31 درجة مئوية.

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