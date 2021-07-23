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أمير الحدود الشمالية يعزّي بن جريس في وفاة عمته

أمير الحدود الشمالية يعزّي بن جريس في وفاة عمته
http://almnatiq.net/?p=1006935
المناطق_الحدود الشمالية

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازيه ومواساته لوكيل الإمارة السابق محمد بن سلطان بن جريس في وفاة عمته ـ رحمها الله ـ .
وسأل سموه في اتصال هاتفي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

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