أمير الحدود الشمالية يعزّي بن جريس في وفاة عمته

المناطق_الحدود الشمالية

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازيه ومواساته لوكيل الإمارة السابق محمد بن سلطان بن جريس في وفاة عمته ـ رحمها الله ـ .

وسأل سموه في اتصال هاتفي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.