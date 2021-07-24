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قادمًا من الاتحاد.. فواز القرني إلى الشباب بـ4 ملايين ريال

قادمًا من الاتحاد.. فواز القرني إلى الشباب بـ4 ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=1006945
المناطق_جدة

وافقت إدارة نادي الاتحاد رسميًّا على انتقال حارس الفريق الكروي الأول بالنادي فواز القرني (29 عامًا) إلى صفوف نادي الشباب.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية”، فإن قيمة الانتقال بلغت 4 ملايين ريال نظير العام ونصف العام المتبقية من عقد اللاعب.

ومن المنتظر أن يوقِّع “القرني” رسميًّا في كشوفات الشباب خلال اليومَين المقبلَين، ومن ثم الالتحاق ببعثة الشباب في إسبانيا تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

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