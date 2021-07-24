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الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد “طوكيو 2020” تذهب إلى دولة آسيوية
http://almnatiq.net/?p=1006964
المناطق - وكالات

أحرزت الصينية يانغ تسيان الميدالية الذهبية الأولى للنسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، اليوم السبت، وذلك في مسابقة الرماية بالبندقية المضغوطة من مسافة 10 م.

واحتلت يانغ تسيان “YANG Qian” البالغة من العمر 21 عاما، المركز الأول برصيد 251.8 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للروسية أناستاسيا غالاشينا (24 عاما) التي جاءت في المرتبة الثانية برصيد 251.1 نقطة، علما أنها كانت متقدمة حتى قبل المحاولة الأخيرة.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السويسرية نينا كريستين (27 عاما)، التي جاءت في المركز الثالث برصيد 230.6 نقطة.

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