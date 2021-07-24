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شؤون الحرمين توزع مراوح كهربائية يدوية لضيوف الرحمن

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شؤون الحرمين توزع مراوح كهربائية يدوية لضيوف الرحمن

شؤون الحرمين توزع مراوح كهربائية يدوية لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=1006968
المناطق - الرياض

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بتوزيع مراوح كهربائية يدوية على حجاج بيت الله الحرام؛ ضمن حملة خدمة الحاج والزائر شرف لنا (٩).
وأفاد سعادة مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ جهاد العتيبي بأنه تم توزيع أكثر من (٥٠٠) مروحية كهربائية تحمل في اليد لحجاج بيت الله الحرام؛ بهدف تلطيف الأجواء.

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من سعادة وكيل الرئيس العام للعلاقات والشؤون الإعلامية الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي.

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