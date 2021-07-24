الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح موديرنا للأطفال بين سن 12 و17 عاماً

المناطق - الرياض

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ليصبح اللقاح الثاني الذي يُسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الاوروبي الـ 27.





وقالت الوكالة في بيان إن “لجنة الادوية للاستخدام البشري في وكالة الادوية الأوروبية أوصت بأن يشمل استعمال لقاح سبايكفاكس المضاد لكوفيد-19 (موديرنا) الاطفال بين عامي 12 و17 عاما”.

وتم درس تأثيرات لقاح موديرنا في دراسة شملت 3,732 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وأظهرت الدراسة أن فعالية اللقاح لدى الفئة العمرية المذكورة مشابهة لفعاليته لدى الأكبر سناً ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً.

وخلصت الوكالة الاوروبية إلى أن هذه النتائج أتاحت للجنة الأدوية للاستخدام البشري الاستنتاج أن فعالية موديرنا لدى الفئة العمرية 12-17 عاماً مشابهة لتلك التي رصدت لدى البالغين.





وسبق أن أجازت الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الاوروبي الـ 27 استخدام لقاح فايزر لمن يبلغون 12 عاماً وما فوق.

ويصاب المراهقون عادة بأشكال لكوفيد-19 أقل خطورة من تلك التي تُرصد لدى الأكبر سناً، لكنهم ليسوا في منأى من تلقي العدوى ويساهمون في انتقال الفيروس بين السكان، ومن هنا يمثل اكتسابهم المناعة للمساهمة في وقف انتشار الوباء مسألة ضرورية، بحسب الخبراء.

وأعلنت المفوضية الاوروبية الخميس أن نصف البالغين في أوروبا، أي نحو 200 مليون شخص، باتوا ملقحين ضد كوفيد-19.

وتتشابه الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً بين المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما مع تلك التي تظهر لدى البالغين وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، شعوراً بالألم وتورماً في منطقة الحقن وتعباً وصداعاً وألماً في العضلات والمفاصل.





وأوضحت الوكالة الأوروبية للأدوية أن “هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة إلى معتدلة” وتزول في غضون أيام.

وخلصت الهيئة الناظمة الأوروبية إلى أن “فوائد هذا اللقاح لدى هذه الفئة تفوق أخطاره خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضاً تزيد من خطر الإصابة بشكل شديد من كوفيد-19”.

ونظراً إلى العدد المحدود من الأطفال والمراهقين الذين شملتهم الدراسة، لم تتمكن الاخيرة من اكتشاف آثار جانبية جديدة غير شائعة أو تقدير أخطار الآثار الجانبية المعروفة، مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التأمور، الغشاء الذي يغلف القلب، كما أوضحت لجنة المنتجات الطبية المخصصة للاستخدام البشري في الوكالة الأوروبية للأدوية.