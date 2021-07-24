“الصحة”: عدد جرعات اللقاح بالمملكة تجاوز 24 مليون جرعة

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد – 19” تجاوز الـ 24 مليون جرعة، وذلك بمختلف مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس (الجمعة)، تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 515693، كما أعلنت تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8141 حالة.