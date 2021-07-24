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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 قتيلا على الأقل

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 قتيلا على الأقل
http://almnatiq.net/?p=1006993
المناطق - واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 قتيلا على الأقل في حوادث مفترقة، في وقت تجتاح الأمطار الغزيرة ولاية مهارشترا الواقعة غربا متسببة بانزلاقات تربة وسيول وانهيار مبنى.
وأفادت حكومة الولاية في بيان أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على أنحاء مختلفة من الولاية وترافقت أحيانا مع ارتفاع المد وفيضان السدود أدت إلى سيول وفيضانات في مناطق عدة.
وتسببت الأمطار التي تتساقط منذ الخميس في انهيار مبنى في بومباي وفي انزلاقات تربة وطمرت عشرات المنازل، فيما لا يزال 59 شخصًا في عداد المفقودين.

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