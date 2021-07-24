طوكيو.. مبارزان مصريان يطيحان بحامل فضية ريو وبطل أوروبا

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المناطق - الرياض

تألق اللاعبون المصريون في مبارزة الحسام في دورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا في طوكيو، وتأهل لاعبان إلى دور الستة عشر، فيما خسر لاعب مصري ثالث وآخران من تونس والجزائر.

فقد أطاح المصري محمد عامر بحامل الميدالية الفضية بأولمبياد ريو 2016، الأميركي داريل هومر في مبارزة الحسام وذلك ضمن الدور الـ32 من أولمبياد طوكيو.

وعوض عامر، البالغ من العمر 23 عاما، تأخره 9-3 إلى فوز رائع 15-11 ليضرب موعدا في دور الستة عشر في وقت لاحق، اليوم السبت، مع الكوري الجنوبي سانغوك أوه بطل العالم عام 2019.

كذلك تفوق مواطنه زياد السيسي، المصنف 24 عالميا، على بطل أوروبا لعام 2019 والمصنف التاسع عالميا وبطل العالم لعام 2013، الروسي المشارك تحت علم محايد، فينيامين ريشيتنيكوف، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وحقق السيسي انتصارا مثيرا بواقع 15-13 على ريشيتنيكوف، ليضرب موعدا مع الجورجي ساندرو بازادزي الذي أخرج المصري الآخر مهاب سامر من الدور نفسه بفوزه عليه 15-10.

وفي البطولة نفسها، خسر الجزائري أكرم بونابي في الدور الـ64 من مبارزة الحسام أمام الياباني كايتو ستريتس 15-9، ولحق به التونسي فارس فرجاني الذي خرج من الدور الـ32 ضد الإيطالي إنريكو بيري 15-10، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

كذلك خرجت بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو، التونسية سارة بسبس من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، بعد خسارتها أمام الإيطالية إيزولا فيديريكا 14-12، علما أنها حلت خامسة في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016.

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