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الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ

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الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ

الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=1007002
المناطق - واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وما قُدِّم من عمل مميز وإجراءات احترازية مُحكمة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وثمن معاليه الجهود العظيمة التي تبذلها حكومة المملكة للحفاظ على صحة وسلامة وراحة الحجيج في ظل جائحة كورونا، وتسخيرها جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية نحو تحقيق ذلك، مضيفًا أن الأداء العالي الذي قدمته الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في موسم حج هذا العام تعكس العمل الاحترافي الدقيق والتطور الكبير الذي تحقق في هذا العهد الميمون وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وقال الدكتور الربيعة: إن النجاحات المتتالية التي تسجلها المملكة إنما هي ثمرة لتوجيهات حكيمة ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذان يقفان خلف كل إنجاز ويتطلعان دومًا لتحقيق مزيد من الرُقيّ والتطور، خصوصًا في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
ودعا الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يبذلانه من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويجزيهم الأجر والمثوبة وأن يعيدهم إلى ذويهم سالمين غانمين، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يرفع عنا و عن العالم أجمع الجائحة.

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