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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع
http://almnatiq.net/?p=1007005
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم, تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الـ 8 مساءً.

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