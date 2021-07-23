“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم, تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الـ 8 مساءً.