احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
محليات
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع
منطقة المدينة المنورة
 الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ
محليات
 اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
أبرز المواد
 طوكيو.. مبارزان مصريان يطيحان بحامل فضية ريو وبطل أوروبا
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 قتيلا على الأقل
أبرز المواد
 “الصحة” تتيح حجز لقاح “كورونا” للفئة العمرية من (12-18)
محليات
 “طالبان” تتوعد واشنطن بعد شن الجيش الأمريكي غارات على مواقع أفغانية
أبرز المواد
 “الصحة”: عدد جرعات اللقاح بالمملكة تجاوز 24 مليون جرعة
محليات
 4 قتلى وأول تعليق مباشر لخامنئي حول احتجاجات خوزستان
أبرز المواد
 شرطة الشرقية توضح تفاصيل حـادثة إطلاق النار في محافظة الخفجي
المنطقة الشرقية
 وزير الرياضة يهنئ حسين علي رضا بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات التجديف
الرياضة
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

محليات
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع

منطقة المدينة المنورة
الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ

الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ

محليات
اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1007008
المناطق - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 168 يوماً 1891 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض ومسجدين في كل من منطقتي القصيم وجازان ومسجد واحد في منطقة عسير ومسجد واحد في منطقة الباحة.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

روابط ذات صلة

الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ

الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ
“الصحة” تتيح حجز لقاح “كورونا” للفئة العمرية من (12-18)

“الصحة” تتيح حجز لقاح “كورونا” للفئة العمرية من (12-18)
“الصحة”: عدد جرعات اللقاح بالمملكة تجاوز 24 مليون جرعة

“الصحة”: عدد جرعات اللقاح بالمملكة تجاوز 24 مليون جرعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*