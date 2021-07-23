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“المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير

“المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1007012
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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