احدث الأخبار

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
محليات
 “المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير
منطقة عسير
 القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
محليات
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع
منطقة المدينة المنورة
 الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ
محليات
 اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
أبرز المواد
 طوكيو.. مبارزان مصريان يطيحان بحامل فضية ريو وبطل أوروبا
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 قتيلا على الأقل
أبرز المواد
 “الصحة” تتيح حجز لقاح “كورونا” للفئة العمرية من (12-18)
محليات
 “طالبان” تتوعد واشنطن بعد شن الجيش الأمريكي غارات على مواقع أفغانية
أبرز المواد
 “الصحة”: عدد جرعات اللقاح بالمملكة تجاوز 24 مليون جرعة
محليات
وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

محليات
“المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير

“المركز الوطني للأرصاد” أمطار غزيرة على منطقة عسير

منطقة عسير
القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

محليات

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=1007015
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لما تحقق من نجاح لحج هذا العام 1442هـ ، بتوفيق الله عز وجل ثم بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وحرصها على توفير وتكامل جميع الخدمات التي تمكّن ضيوف الرحمن من أداء هذه الشعيرة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان .
وأكد سموه أن المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن في جميع الظروف، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية وتقديم مختلف التسهيلات معتمدةً بعد الله على سواعد أبنائها في المنظومة الأمنية والصحية والتنظيمية وفي جميع المجالات وبجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وقطاعاتها المختلفة لأداء هذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة قيادةً وشعباً على الوجه الأكمل، سائلاً الله – عز وجل – أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ

الدكتور الربيعة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1442هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*