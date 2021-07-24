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الفلبين تجلي آلافا من السكان بسبب الأمطار الغزيرة

الفلبين تجلي آلافا من السكان بسبب الأمطار الغزيرة
http://almnatiq.net/?p=1007017
المناطق - واس

نقلت السلطات الفلبينية آلافا من سكان العاصمة مانيلا من مناطقهم المنخفضة اليوم بعد أن أدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر العاصمة والأقاليم المجاورة بالمياه بعد تفاقمها بسبب عاصفة مدارية.
وأفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث أنه تم نقل 14023 شخصا معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا إلى مراكز إجلاء.
ودعا المتحدث باسم الرئاسة هاري روك في بيان سكان المناطق المتضررة للبقاء في حالة تأهب ويقظة واتخاذ اجراءات احترازية والتعاون مع السلطات المحلية.
واجتاحت أجواء قاسية عدة مناطق من العالم في الأسابيع الأخيرة مما أدى إلى حدوث فيضانات في الصين والهند وأوروبا الغربية وموجات حر في أمريكا الشمالية مما أثار مخاوف جديدة بشأن تأثير تغير المناخ.

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