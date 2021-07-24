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المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

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المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
http://almnatiq.net/?p=1007030
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة 8 مساءً .
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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