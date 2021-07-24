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الخطوط السعودية بدأت عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً

الخطوط السعودية بدأت عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً

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الخطوط السعودية بدأت عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً

الخطوط السعودية بدأت عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً
http://almnatiq.net/?p=1007033
المناطق - واس

بدأت الخطوط السعودية أمس، عملياتها التشغيلية لنقل الحجاج في مرحلة العودة بعد إتمام نسكهم، حيث كانت أولى الرحلات المخصصة للحج انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالرقم (SV5992) متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (00:45) صباحاً وعلى متنها (260) حاجاً، ووصلت بقية رحلات الحج والبالغة (7) رحلات إلى كل من الرياض والدمام والهفوف قادمة من جدة يوم الجمعة.
ويضاف إلى ذلك فقد تم استيعاب الحجاج على جدول شبكة الرحلات الداخلية من خلال إضافة أكثر من (11.7) ألف مقعد اعتباراً من 12 وحتى 16 ذو الحجة بزيادة الرحلات إلى جانب استخدام طائرات ذات سعة مقعدية أكبر، ليصبح مجموع السعة المقعدية قرابة (15 ألف) مقعد موزعة بين (8) رحلات الحج و (25) رحلة إضافية و (49) رحلة استخدام فيها طائرات ذات سعة مقعدية أكبر، فيما تواصل “السعودية” خلال الأيام القادمة كذلك تسيير رحلاتها المتتابعة داخلياً ودولياً بكل انسيابية، حيث تشهد هذه الفترة إلى جانب تفويج ضيوف الرحمن بعد أن أتموا حجهم بكل يسرٍ وطمأنينة، إجازة عيد الأضحى واستمرار إجازة الصيف.
ويتابع فريق تنفيذي ميدانياً سير العمليات التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والإشراف بشكل مباشر على تشغيل الرحلات وفق الخطة المعتمدة، وقد حرصت “السعودية” على تجهيز كل المتطلبات التشغيلية وتوفير كل الإمكانات البشرية والفنية والمعدات الأرضية لمناولة الرحلات بالمحطات الداخلية من خلال فريق عمل متخصص من كل الإدارات التشغيلية بالمؤسسة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات في جميع مواقع الخدمة وعلى متن الرحلات.
وتؤدي “السعودية” دورها كمختلف مؤسسات الدولة المتعددة المعنية بتوفير أفضل الخدمات للحجاج استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حيث عززت التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمطارات وكافة القطاعات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج لضمان سلاسة الحركة التشغيلية.

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