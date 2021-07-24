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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح
http://almnatiq.net/?p=1007044
المناطق - واس

استشهد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة الماضية، عن استشهاد الفتى محمد منير التميمي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح
وكان الفتى التميمي أصيب بجروح خطيرة، مساء أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية النبي صالح.

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