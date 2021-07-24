كفى تقدم هدايا للحجاج وتعقد شراكة مع (تنسيقي حجاج الداخل)

المناطق - مكة المكرمة

افتتحت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة عدداً من المعارض التوعوية بمخيمات الحجاج وذلك عقب عقد شراكة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الشراكة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل مكنت الجمعية من افتتاح عدد من المعارض التوعوية بمخيمات الحجاج بالإضافة إلى وجود عيادات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة المختصة بالكشف وعلاج السموم لتقدم خدماتها تحت إشراف فريق كفى من الأطباء والمختصين لتقديم الاستشارات الطبية للحجاج ، وتعريفهم بكيفية العلاج من التبغ ومشتقاته ، وتذكيرهم بأهمية استثمار هذه الأجواء الإيمانية بهجر كافة أنواع السموم والإقلاع عنها نهائياً.

يذكر أن هذه البرامج التي تقدمها الجمعية للحجاج مجانية بل ويصاحبها تقديم الهدايا لهم وذلك في إطار مبادرة ليكون الحرم بيئة نقية والتي تقام بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية.