احدث الأخبار

طلاب المملكة يعايدون الوطن بـ 14 جائزة عالمية في 3 أولمبيادات دولية
أبرز المواد
 الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد
أبرز المواد
 رؤساء جامعات يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
محليات
 أمطار على منطقة نجران
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
أبرز المواد
 كفى تقدم هدايا للحجاج وتعقد شراكة مع (تنسيقي حجاج الداخل)
منطقة مكة المكرمة
 لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح
أبرز المواد
 أمطار على منطقة نجران
منطقة نجران
 ضبط 14648 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 الخطوط السعودية بدأت عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
طلاب المملكة يعايدون الوطن بـ 14 جائزة عالمية في 3 أولمبيادات دولية

طلاب المملكة يعايدون الوطن بـ 14 جائزة عالمية في 3 أولمبيادات دولية

أبرز المواد
الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد

الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد

أبرز المواد
رؤساء جامعات يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

رؤساء جامعات يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

محليات
أمطار على منطقة نجران

أمطار على منطقة نجران

أبرز المواد

كفى تقدم هدايا للحجاج وتعقد شراكة مع (تنسيقي حجاج الداخل)

كفى تقدم هدايا للحجاج وتعقد شراكة مع (تنسيقي حجاج الداخل)
http://almnatiq.net/?p=1007050
المناطق - مكة المكرمة

افتتحت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة عدداً من المعارض التوعوية بمخيمات الحجاج وذلك عقب عقد شراكة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.
وذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الشراكة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل مكنت الجمعية من افتتاح عدد من المعارض التوعوية بمخيمات الحجاج بالإضافة إلى وجود عيادات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة المختصة بالكشف وعلاج السموم لتقدم خدماتها تحت إشراف فريق كفى من الأطباء والمختصين لتقديم الاستشارات الطبية للحجاج ، وتعريفهم بكيفية العلاج من التبغ ومشتقاته ، وتذكيرهم بأهمية استثمار هذه الأجواء الإيمانية بهجر كافة أنواع السموم والإقلاع عنها نهائياً.
يذكر أن هذه البرامج التي تقدمها الجمعية للحجاج مجانية بل ويصاحبها تقديم الهدايا لهم وذلك في إطار مبادرة ليكون الحرم بيئة نقية والتي تقام بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية.

روابط ذات صلة

أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
رمال البحر والممرات المعبدة تجذب السياح في شاطئ “سيف جدة”

رمال البحر والممرات المعبدة تجذب السياح في شاطئ “سيف جدة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*