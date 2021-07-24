رؤساء جامعات يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

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رفع معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -, بمناسبة نجاح موسم الحج 1442هـ.

وأشاد معاليه بجهود الدولة وما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام من خدمات مميزة؛ ليتموا نسكهم في أمن وأمان وطمأنينة وراحة ويسر، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص القيادة على اتخاذ جميع التدابير الصحية والإجراءات الوقائية، وتحقيق أعلى معايير السلامة لضيوف الرحمن والعناية بهم.

كما رفع معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأكد معاليه أن نجاح هذا الموسم جاء استمرارًا للنجاحات التي تتحقق سنويًا بفضل الله، ثم بفضل التوجيهات السديدة من قيادتنا الرشيدة وحرصها الشديد على بذل كل ما من شأنه تسخير جميع الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية والمتابعة، لاسيما في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره جراء تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.