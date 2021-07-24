الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد

المناطق - وكالات

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم أن قطعات الجيش العراقي ستتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرق بغداد.

وأفاد قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن العمل جارٍ الآن على تبديل القطعات في مدينة الصدر بما يجعل الجيش ماسكا للملف الأمني داخل مدينة الصدر بشكل كامل ,بدلاً من الشرطة الاتحادية التي ستمسك قاطع المدائن جنوب العاصمة العراقية.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أصدر الثلاثاء الماضي أمراً بتكليف قائدين جديدين لإدارة عمليات قاطعي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد.