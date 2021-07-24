احدث الأخبار

الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد
أبرز المواد
 رؤساء جامعات يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
محليات
 أمطار على منطقة نجران
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
أبرز المواد
 كفى تقدم هدايا للحجاج وتعقد شراكة مع (تنسيقي حجاج الداخل)
منطقة مكة المكرمة
 لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح
أبرز المواد
 أمطار على منطقة نجران
منطقة نجران
 ضبط 14648 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 الخطوط السعودية بدأت عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الإعلامي والشاعر علي المفضي في ذمة الله
مجتمع المناطق
الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد

الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد

أبرز المواد
رؤساء جامعات يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

رؤساء جامعات يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

محليات
أمطار على منطقة نجران

أمطار على منطقة نجران

أبرز المواد
أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

أبرز المواد

الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد

الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرقي بغداد
http://almnatiq.net/?p=1007056
المناطق - وكالات

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم أن قطعات الجيش العراقي ستتسلم الملف الأمني في مدينة الصدر شرق بغداد.
وأفاد قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن العمل جارٍ الآن على تبديل القطعات في مدينة الصدر بما يجعل الجيش ماسكا للملف الأمني داخل مدينة الصدر بشكل كامل ,بدلاً من الشرطة الاتحادية التي ستمسك قاطع المدائن جنوب العاصمة العراقية.
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أصدر الثلاثاء الماضي أمراً بتكليف قائدين جديدين لإدارة عمليات قاطعي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد.

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة نجران

أمطار على منطقة نجران
أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام
لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن

لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*