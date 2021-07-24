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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يكثّف جهوده لإزاحة تجمعات مياه الأمطار في عدن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يكثّف جهوده لإزاحة تجمعات مياه الأمطار في عدن

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البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يكثّف جهوده لإزاحة تجمعات مياه الأمطار في عدن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يكثّف جهوده لإزاحة تجمعات مياه الأمطار في عدن
http://almnatiq.net/?p=1007073

باشر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال سحب وإزاحة تجمعات مياه الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية على العاصمة المؤقتة عدن، عبر آلياته ومعداته، بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن، بهدف تسهيل تنقلات أهالي المحافظة ودرء المخاطر البيئية والصحيّة.
وبدأت أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إزاحة المياه منذ الأيام الثلاثة الماضية في مُختلف مديريات المحافظة عبر مرحلتين، المرحلة الأولى: إزاحة التجمعات في الطرق الرئيسة، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إزاحة تجمعات المياه داخل الأحياء السكنية، خلال فترتي عمل صباحية ومسائية.
واستمرت أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإزاحة تجمعات مياه الأمطار حتى اليوم عبر 80 نقلة، وبلغ إجمالي الكميات التي تمت إزاحتها خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو750,000 لتر من كافة المواقع التي تتكدس فيها تجمعات المياه.
وشملت أعمال إزاحة وسحب تجمعات المياه مديرية البريقة في الشعب عبر 40 نقلة بكميات مُزاحة بلغت 200,000 لتر، والممدارة ودار سعد عبر كميات بلغت 400,000لتر، وبلغت الكميات المُزاحة لهذا اليوم 150,000لتر
يذكر أن للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهودا في مجال الإصحاح البيئي سبق وأن استفادت منها محافظة عدن، تمثلت في حملة “عدن أجمل” للنظافة والإصحاح البيئي خلال 100 يوم عمل أعادت للعاصمة اليمنية المؤقتة مظهرها الجميل وطرقاتها النظيفة.
وأسهمت الحملة في الحد من التلوث البيئي والصحي والبصري بفضل الجهود المستمرة، من خلال الفرق التي عملت ضمن الحملة وكان لها دور كبير في إزالة 86.620 متراً مكعباً من المخلفات والقمامة، وتصريف ‏‎11,850,000 لتر من مياه الأمطار، وري الأشجار عبر ‏‎3,760,000 لتر من المياه، وتحقيق الاستفادة المباشرة لـ 850 ألف مستفيد.

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