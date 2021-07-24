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جدري القرود على غرار كورونا.. البحث عن 200 شخص في 27 ولاية أمريكية لمنع تفشي الفيروس

جدري القرود على غرار كورونا.. البحث عن 200 شخص في 27 ولاية أمريكية لمنع تفشي الفيروس

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جدري القرود على غرار كورونا.. البحث عن 200 شخص في 27 ولاية أمريكية لمنع تفشي الفيروس

جدري القرود على غرار كورونا.. البحث عن 200 شخص في 27 ولاية أمريكية لمنع تفشي الفيروس
http://almnatiq.net/?p=1007091
المناطق - وكالات

قال مسؤولون صحيون أمريكيون إنه يجري تعقب أكثر من 200 شخص في 27 ولاية أمريكية، نظرا لاحتمالية إصابتهم بعدوى نادرة من فيروس جدري القرود، وذلك على غرار فيروس كورونا.

ويخشى المسؤولون أن يكون هؤلاء الأشخاص قد تواصلوا مع رجل من تكساس جلب المرض من نيجيريا في وقت سابق من هذا الشهر.

ونُقل الرجل، الذي يُعتقد أنه أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة منذ عام 2003، إلى المستشفى ولكن حالته مستقرة.

وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي عدوى بالفيروس أو العثور على حالات جديدة، علما أن انتشار الإصابة بجدري القرود نادرة في البشر لكنها قد تؤدي للوفاة في بعض الحالات.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها تشعر بالقلق من أن الركاب الذين كانوا على متن رحلتين قام بهما الرجل ربما تعرضوا للمرض.

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