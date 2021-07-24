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أمين العاصمة المقدسة عن نجاح موسم الحج: جميع التقارير المرفوعة تؤكد حسن أداء جميع الأجهزة

أمين العاصمة المقدسة عن نجاح موسم الحج: جميع التقارير المرفوعة تؤكد حسن أداء جميع الأجهزة

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منطقة نجران

أمين العاصمة المقدسة عن نجاح موسم الحج: جميع التقارير المرفوعة تؤكد حسن أداء جميع الأجهزة

أمين العاصمة المقدسة عن نجاح موسم الحج: جميع التقارير المرفوعة تؤكد حسن أداء جميع الأجهزة
http://almnatiq.net/?p=1007094
المناطق -مكة المكرمة

رفع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح أعمال موسم حج هذا العام 1442ه ـ
وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بهذا النجاح, مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على دعمهما السخي ومتابعتهما لأعمال الحج الاستثنائي وتوفير كل الإمكانات وتذليل جميع الصعوبات رغم ظروف جائحة فيروس كورونا.
كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل على متابعة أعمال القطاع البلدي وحرصه على توفير أفضل الخدمات البلدية وتجنيد كل الطاقات الآلية والبشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير الرعاية الشاملة لهم، ليتمكنوا من أداء شعائرهم ونسكهم بيسر وأمان وفق الخطط الاستثنائية المرسومة لحج هذا العام.
وأكَّد المهندس القويحص نجاح جميع الخطط التي أعدتها الأمانة خلال موسم الحج, حيث أنجزت جميع قطاعات الأمانة أعمالها وخططها الميدانية في جميع المجالات على الوجه المطلوب وحسب ما هو مقرر لها، مشيراً إلى أن جميع التقارير المرفوعة تؤكد حسن أداء جميع الأجهزة ونجاح أعمال النظافة والإصحاح البيئي ومراقبة المحال التجارية وتشغيل المسالخ وجاهزية شبكة الطرق والإنارة والمرافق البلدية وغيرها، بالإضافة إلى نجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا وتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم في أجواء صحية آمنة.

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