العراق.. القبض على منفذي التفجير الذي طال مدينة الصدر

المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم القبض على منفذي التفجير الذي طال أحد أسواق مدينة الصدر بشرق بغداد الأسبوع الماضي, وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأفاد الكاظمي في تغريدة له نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن عملية الاعتقال شملت جميع عناصر الشبكة الإرهابية التي خططت ونفذت الهجوم على سوق الوحيلات بمدينة الصدر الاثنين الماضي، موضحا بأنهم سيُعرضون أمام القانون والشعب، ليكونوا عبرةً لكل معتدٍ.